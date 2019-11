Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara a murit Bogdan Niculescu Duvaz, in varsta de 70 de ani, fost ministru in Guvernele Petre Roman, Victor Ciorbea si Adrian Nastase, informeaza Antena 3. Anunșul a fost facut de avocatul Gabriel Liviu Ispas, pe Facebook. Niculescu Duvaz a intrat in politica in 1990, fiind secretar al Frontului…

- Bogdan Niculescu Duvaz a intrat in politica in 1990, ca secretar al Frontului Salvarii Nationale. Ulterior, a facut parte din Consiliul Provizoriu de Uniune Nationala, iar in perioada iunie 1990 - septembrie 1991 a condus Ministerul Tineretului si Sportului. A fost deputat intre 1990 si 2016.…

- Fostul ministru Sorin Frunzaverde s-a stins din viata in aceasta dimineata la Spitalul Județean de Urgența din Reșița. Sorin Fruzaverde s-a luptat mai multi ani cu o boala necrutatoare, si a urmat tratament atat in tara cat si in strainatate. Din pacate, medicii au confirmat decesul fostului politician…

- Fostul ministru de interne, Carmen Dan, a facut o analiza a punctelor care vizeaza Ministerul Afacerilor Interne din programul de guvernare al PNL și a ajuns la concluzia ca majoritatea sunt in curs de implementare și nu aduc o viziune noua. Noului ministru ii recomanda sa se debaraseze de cei „cocoțați…

- Tamara Buciuceanu Botez a murit, marți, la Spitalul Elias din Capitala. Actrița fusese internata pe fondul unor probleme cardiace la inceputul lunii, iar in ultimele zile starea sa de sanatate se agravase. Reprezentanții Spitalului au anunțat oficial decesul actriței. „Spitalul Elias anunța cu regret…

- Surpriza totala pentru ALDE care se pregatește sa iși anunțe ieșirea de la guvernare. Marți este stabilit ca cei patru ministri din Guvernul Dancila sa iși depuna demisiile. Unul, insa, tradeaza și va merge mai departe alaturi de PSD. Este vorba de Ramona Manescu, proaspat numita de Viorica Dancila…

- Fostul ministru al comunicațiilor, Sorin Pantiș, a depus la Secția pentru Investigarea Infracțiunuilor din Justiție o plangere impotriva Laurei Codruța Kovesi pe care o acuza de represiune nedreapta și șantaj. Fostul ministru a venit, marți, in fața anchetatorilor pentru a da declarații. Plangerea a…