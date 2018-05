Fostul ministru Andronescu, la lansarea agendei politice a Pro Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Educatiei, Ecaterina Andronescu, este prezenta la lansarea agendei politice a platformei Pro Romania, condusa de fostul prim-ministru Victor Ponta, dupa ce in ultimele s-a vehiculat ca ar putea demisiona din PSD pentru a se alatura acestui nou proiect politic.

- Dupa ce, vineri, fostul ministru al Sanatatii Nicolae Banicioiu a anuntat trecerea la partidul PRO Romania, acum, Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educatiei, a aparut luni la evenimentul de lansare agendei politice 2018 2024, conform B1TV. In ultima perioada Ecaterina Andronescu a fost date pe…

- Fostul ministru al educatiei Ecaterina Andronescu (PSD) participa luni, 28 mai, la evenimentul de lansare a agendei poltiice 2018-2024 a Pro Romania, partidul fondat de Victor Ponta, Daniel Constantin si Sorin Cimpeanu.Deocamdata nu se stie daca aceasta a parasit PSD pentru Pro Romania, insa…

- Pro Romania, partidul fondat de Victor Ponta, Daniel Constantin si Sorin Cimpeanu, da lovitura dupa lovitura. Dupa cateva transferuri importante, formatiunea politica l-a cooptat si pe fostul ministru al Comunicatiilor din Guvernul Grindeanu, Augustin Jianu. "Am intrat in politica pentru ca am fost…

- Pro Romania, partidul fondat de Victor Ponta, Daniel Constantin si Sorin Cimpeanu, da lovitura dupa lovitura. Dupa cateva transferuri importante, formatiunea politica l-a cooptat si pe fostul ministru al Comunicatiilor din Guvernul Grindeanu, Augustin Jianu. Acesta a facut anuntul intrarii in Pro…

- Marti, 29 mai 2018, Victor Ponta vine in judetul Dambovita, alaturi de Daniel Constantin si Sorin Cimpeanu pentru a prezenta si promova noul proiect politic- Pro Romania. Potrivit deputatului Victor Ponta, fost premier al Romaniei, Pro Romania este o alternativa la „dezamagitii” din PSD, dar si pentru…

- Fostul sef al Consiliului Judetean Suceava, actualemnte deputat, a ales sa paraseasca tabara social-democrata, pentru formatiunea din care fac parte fostul premier Ponta, precum si fostii ministri Daniel Constantin si Sorin Cimpeanu: Pro Romania. Catalin Nechifor si-a anuntat public decizia in cursul…

- In contextul declaratiilor unor oficiali cu privire la faptul ca strainii devin proprietari pe terenul agricol al Romaniei, fostul ministru al Agriculturii din Guvernul Ponta, Daniel Constantin, lamureste chestiunii legii care a a permis vanzarea de terenuri catre straini persoane fizice.Sub…