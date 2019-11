Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in comunitatea medicala din Moldova. Vladimir Hotineanu, fost ministru al sanatatii, s-a stins din viata la varsta de 69 de ani. Anuntul a fost facut public pe o retea de socializare.

- A decedat medicul Vladimir Hotineanu, academician, fost ministru al Sanatații și fost deputat. Este „o pierdere imensa pentru intreaga comunitate medicala din Republica Moldova”, se arata intr-un mesaj al Spitalului „Repromed”.

- Fost ministru in mai multe Guverne ale Romaniei, dar si presedinte al Consiliului Judetean Caras- Severin, Sorin Frunzaverde a murit duminica, la Spitalul Judetean de Urgenta Resita, in urma unei suferinte indelungate

- Sorin Frunzaverde s-a stins din viața astazi, la varsta de 59 de ani. Frunzaverde a murit in jurul orei 11, la Spitalul Județean de Urgența din Reșița, in urma unei suferințe indelungate. Sorin Frunzaverde s-a nascut la Bocșa pe data de 26 aprilie 1960, și a fost unul din cei mai influenți politicieni…

- Este zi de doliu in lumea artiștilor. Leo Iorga, solistul trupei Compact, a incetat din viața. Ar fi implinit 55 de ani peste o luna. Leo Iorga a murit dupa mai mulți ani de lupta cu o boala crunta la plamani. „Colegul meu de trupa LEO IORGA a plecat spre o lume mai buna…DUMNEZEU SA-L IERTE Va ramane…

- Deputatul Valeriu Cebotari a votat și, mai apoi, a semnat Declarația de Independența, fiind un respectat politician din Republica Moldova. Cebotari a fost decorat cu Ordinul Republicii Moldova pentru meritele aduse la dezvoltarea democrației. Apropiații lui Cebotari susțin ca a acesta a murit…

- Ziarul Unirea DOLIU in Baroul Alba: Avocatul Victor Ioan Bleahu a incetat din viața Avocații din Alba sunt in doliu dupa ce un coleg de-al lor a trecut in neființa. Este vorba despre cunoscutul avocat Victor Ioan Bleahu, care a incetat din viața vineri, 6 septembrie. Colegii din Baroul Alba au transmis…

- Miliardarul american David Koch, care a cheltuit impreuna cu fratele sau Charles sute de milioane de dolari pentru a influenta politica americana, a decedat, a anuntat vineri fratele sau, relateaza AFP.