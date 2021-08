Stiri pe aceeasi tema

- Victor Costache, fostul ministru al Sanatații, a declarat, luni seara, intr-o emisiune la Antena 3 ca Ludovic Orban i-a cerut demisia din funcția de ministru, dupa ce ar fi propus testarea in masa, dupa o discuție cu profesorul Adrian Streinu-Cercel. Intrebat luni seara la Antena 3 daca este adevarat…

- Incepand cu 24 august 2021, le propunem clienților și pacienților Clinimed modalitatea de testare impotriva noului Coronavirus, Covid-19, prin test PCR. Aceasta modalitate de testare, cat și variantele rapide, sunt avizate de catre Ministerul Sanatații, cat și in aprobarea DSP. Testarea de tip PCR se…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca Florin Cîtu s-a înscris în partid în 2016 si ca a fost sustinut pentru a candida pe listele de la Senat în Bucuresti de Alina Gorghiu, scrie Agerpres. "Domnul Cîtu s-a înscris în PNL în octombrie…

- Ministerul Sanatații transmite ca 70% dintre medicii din spitalele publice și aproape 60% din personalul medical aflat in contact cu pacienții s-au vaccinat cu schema completa. Testarea obligatorie din bani proprii a angajaților din Sanatate s-ar putea extinde la toate domeniile in care se lucreaza…

- 30% dintre medicii din spitalele publice nu sunt vaccinați anti-COVID-19, potrvit unui comunicat transmis de Ministerul Sanatații. Potrivit datelor, dintre cei care s-au imunizat pana in prezent mai mulți sunt in București, in Ilfov și Calarași. Potrivit Ministerului Sanatații, 70% din medicii…

- Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de astazi, 29 iunie a.c., ordonanța de urgența care reglementeaza modul de eliberare, verificare și acceptare a certificatelor digitale ale UE privind COVID-19, care atesta vaccinarea, testarea sau vindecarea titlularilor. Certificatele eliberate sunt valabile…

- "Inca de pe vremea Guvernului Orban, autoritațile locale au dus greul pandemiei, nu au primit niciun leuț de la centru și au dotat spitale, au organizat testarea, au amenajat școlile, etc.Am fost la limita falimentului in 2020. Iar PNRR este in toate cele 27 de state europene un plan de creștere a capacitații…