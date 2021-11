Stiri pe aceeasi tema

- Responsabilii pentru gestionarea pandemiei vor merge, miercuri, de la 17.30, la Palatul Cotroceni, pentru discutii cu presedintele Klaus Iohannis, pentru introducerea de noi masuri de restrictie, in contextul cresterii numarului de cazuri de COVID-19. Oficialii se gandesc la masuri care sa restranga…

- PSD cere instituțiilor statului sa declanșeze o ancheta cu privire la "neglijența iresponsabila a fostului ministru USR, Ioana Mihaila, din cauza careia Romania a ratat achiziția de teste COVID-19", se arata intr-un comunicat de presa al formatiunii polit

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, i-a transmis, marți, premierului desemnat, Dacian Cioloș, ca Partidul Social Democrat nu este „a doua opțiune” și a precizat ca nu iși dorește pentru Romania un nou „Guvern Zero”.„Il anunt pe domnul Dacian Ciolos ca PSD nu este a doua optiune. Este cel mai mare partid…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat luni ca toate scenariile sunt pe masa daca motiunea de cenzura va trece de Parlament si a subliniat ca liberalii vor avea intotdeauna o propunere de premier. "De maine, daca trece aceasta motiune, asa cum v-am am spus, toate scenariile sunt pe masa, orice scenariu…

- Fostul ministru al sanatatii, Ioana MIhaila, a sustinut, la Digi24, ca nu-si reproseaza nimic in privinta achizitiei si distributiei de vaccinuri anti-COVID, in contextul in care DNA a anuntat ca investigheaza modalitatea de achizitionare a dozelor de vaccinuri. „Cred ca fiecare ministru al sanatatii…

- Incercarea perpetua a președintelui și a discipolilor sai politici de a sari gardurile puse acolo pentru a apara democrația de invazia autocraților este unul dintre cele mai periculoase lucruri care ii se intampla statului roman. Pe 7 februarie 2014, in timp ce framantarile pentru ruperea USL erau in…

- Sistemul sanitar are nevoie urgenta de finanțare, mai multe programe avand de suferit, a transmis marți fostul ministru al Sanatații, Ioana Mihaila. „Situatia fondurilor pentru actiuni prioritare inca nu este dramatica, dramatica este situatia fondurilor pentru programele nationale de sanatate, aici…

- Guvernul a adoptat luni o ordonanța de urgența care creeaza cadrul legal pentru ca certificate digitale ale Uniunii Europene sa poata fi folosite și pe teritoriul Romaniei, nu doar pentru calatoriile internaționale, a anunțat ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, intr-un briefing de presa. „S-a introdus…