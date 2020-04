Stiri pe aceeasi tema

- In concordanta cu Conventia ONU cu privire la drepturile copilului , recomandarile tehnice ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) in calitate de agentie ONU specializata in domeniul sanatatii, recomandarea OMS si UNICEF privind importanta alaptarii exclusive in primele sase luni de viata ale copilului,…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, avertizeaza ca, in plina pandemiei de coronavirus, in spitale, sunt proceduri nerespectate din cauza lipsei de comunicare și a unui management defectuos.Pe de o parte, vorbim de reguli proaste, cel puțin prost comunicate. Atat timp cat avem o regula care…

- Stirile pozitive ale diminetii: – Romania a fost inclusa de Organizația Mondiala a Sanatații in programul sau masiv de testare a patru posibile tratamente pentru coronavirus, numit ”Solidarity Trial”. –

- Ziarul Unirea Compania Bosch contribuie la stoparea pandemiei și anunța dezvoltarea unui test rapid pentru depistarea COVID-19. Diagnosticare diferențiala in mai puțin de 2,5 ore Grupul german Robert Bosch GmbH anunța dezvoltarea unui test rapid de diagnosticare moleculara pentru depistarea noului coronavirus.…

- Dr. Ioan Emilian Imbri, manager al Spitalului ”Victor Babeș”, a declarat, joi, la Realitatea PLUS ca demisia lui Victor Costache, din funcția de ministru al Sanatații, este din motive personale. Mai mult, acesta a precizat ca este ”extraordinar de greu” sa conduci, dand explicație pentru fiecare demers.”Eu…

- Chiar si apa puțin murdara, precum cea ramasa dupa spalarea hainelor, poate indeparta virusul SARS-CoV-2 daca este folosit și sapun.Conform Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), aproximativ 2,2 miliarde de oameni nu au in prezent acces la o sursa de apa curata. In contextul actualei epidemii, spalatul…

- Cea mai neagra previziune pentru Romania, in contextul pandemiei de coronavirus este și cel mai rau scenariu la care s-au gandit specialiștii - acela ca imbolnavirile de Covid-19 sa se produca intr-un ritm alert și sa se ajunga in scurt timp la 10.000 de cazuri, dupa mijlocul lunii aprilie.

- Durata creditului va fi extinsa in concordanța, pentru a pastra același nivel pentru ratele lunare, au adaugat reprezentanții bancii. ”Pentru clienții persoane fizice care resimt un impact direct și de durata prin circumstanțe ca pierderea locului de munca sau probleme grave de sanatate, vom proceda…