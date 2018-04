Fostul ministru al Muncii Dragoș Pîslaru, protestatar și abonat la contracte cu PSD O analiza a banilor primiți de fostul ministru al Muncii Dragoș Pislaru arata ca in ultimii 11 ani, societatea comerciala controlata de acesta a incasat milioane de de lei chiar de la partidul pe care in februarie 2017 il contesta in strada, alaturi de protestatarii #rezist. Compania de consultanța la care deține acțiuni fostul ministru al Muncii din perioada guvernarii Cioloș, Dragoș Nicolae Paslaru, a derulat, anul trecut, doua contracte pe bani publici incheiate cu doua ministere controlate de PSD. In aceeași perioada, Paslaru s-a alaturat protestatarilor #rezist. In… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

