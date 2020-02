Stiri pe aceeasi tema

- "In momentul de fata, in bugetul pe anul 2020 sunt bani prevazuti pentru majorarea pensiilor. Politica de majorare a pensiilor trebuie sa fie una predictibila. (...) Aplicam legea in vigoare", a afirmat Raluca Turcan, luni seara, intr-o emisiune la TVR. Aceasta a acuzat PSD ca, neimaginandu-si…

- PSD a aprobat legea pensiilor fara sursa de finantare, cu un impact negativ de 24 de miliarde de lei in bugetul pe 2020, potrivit ministrului Finanțelor.Intre timp, pensionarii din Romania traiesc de pe o zi pe alta și sunt nevoiți sa se imprumute in fiecare luna pentru a-și lua mancare și medicamente. …

- Fostul ministru PSD al Muncii, Marius Budai, a declarat duminica la Antena 3 ca liberalii vor alegeri parlamentare anticipate in prima parte a anului pentru ca Guvernul Orban pregatește masuri nepopulare legate de salarii, pensii, sporuri, supraimpozitare și concedieri și ar fi un „dezastru politic”…

- Dupa ce in 2019 au intrat in vigoare mai multe prevederi ale noii legi a pensiilor, in 2020 urmeaza sa se mai produca unele modificari insa legiuitorii au in vedere noi prevederi. Cea mai importanta se refera la majorarea din septembrie. Anul viitor pensionarii vor primi bani mai mulți la pensie. Actuala…

- Actuala Lege a pensiilor, care prevede si majorarea cu 40% a punctului de pensie incepand cu data de 1 septembrie 2020, nu va fi modificata, a declarat, miercuri seara, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, relateaza Agerpres . Potrivit acestuia, toate drepturile de natura salariala ale…

- Vești de ultima ora privind modificarea legii pensiilor. Guvernul ar vrea sa majoreze punctul de pensie mai devreme, dar si cu o suma mai mica decat cea anuntata de PSD. Liberalii vorbesc despre o creștere a punctului de pensie intre 100 și 150 de lei, care va intra in vigoare la inceputul…

