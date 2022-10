Fostul ministru al Justiției Monica Macovei a fost implicata, sambata dupa-amiaza, intr-un grav accident de circulație in județul Constanța. Se pare ca fostul demnitar, actual avocat, a intrat pe contrasens și a lovit un motociclist care cicrula regulamentar. Barbatul aflat pe motor este in stare foarte grava la spital. Accidentul s-a produs pe DN 39, […] The post Fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, implicata intr-un accident. Motociclist grav ranit in urma impactului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .