Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Finantelor in Guvernul Ponta, Ioana Petrescu, a anuntat luni ca s-a inscris in formatiunea Pro Romania. Petrescu sustine ca s-a alaturat unei echipe politice de profesionisti, iar masurile pe care le-a luat in mandatul sau de ministru al Finantelor au efecte si astazi, transmite news.ro.

- Fostul ministru al Finantelor in Guvernul Ponta, Ioana Petrescu, si-a anuntat decizia de a intra in Partidul Pro Romania. ''Am decis sa intru in Partidul Pro Romania! Am facut acest pas cu convingerea...

- Fostul ministru al Finantelor in Guvernul Ponta, Ioana Petrescu, a anuntat luni ca s-a inscris in foramtiunea Pro Romania. Petrescu sustine ca s-a alaturat unei echipe politice de profesionisti, iar masurile pe care le-a luat in mandatul sau de ministru al Finantelor au efecte si astazi. “Am…

- Fostul ministru al Finantelor in Guvernul Ponta, Ioana Petrescu, a anuntat luni ca s-a inscris in foramtiunea Pro Romania. Petrescu sustine ca s-a alaturat unei echipe politice de profesionisti, iar masurile pe care le-a luat in mandatul sau de ministru al Finantelor au efecte si astazi, transmite News.ro…

- “Am decis sa intru in Partidul Pro Romania!”, a anuntat luni in jurul pranzului Ioana Petrescu, fosta detinatoare a portofoliului Finantelor in Guvernul Ponta. Ioana Petrescu a facut publice si motivele pentru care a ales sa treaca in tabara Pro Romania. “Am facut acest pas cu convingerea ca nu pot…

- Fostul ministru al Finantelor in Guvernul Ponta, Ioana Petrescu, a anuntat luni ca s-a inscris in foramtiunea Pro Romania. Petrescu sustine ca s-a alaturat unei echipe politice de profesionisti, iar masurile pe care le-a luat in mandatul sau de ministru al Finantelor au efecte si astazi.“Am…

- Pensiile de maine depind de deciziile guvernanților de azi - asta atenționeaza Ioana Petrescu, fost ministru de Finanțe in guvernul Ponta. Intr-un text exhaustiv postat pe site-ul sau, Petrescu prezinta riscurile privind sistemul de pensii din Romania."Romania risca un blocaj al sistemului…

- Tragedie in lumea politica autohtona. Un fost ministru al Finantelor, dar si ambasador al Romaniei in China a fost gasit mort in casa. Romania TV anunta ca Florea Dumitrescu a incetat din viata la varsta de 91 de ani.Dumitrescu a fost ministru de Finante in perioada comunista, intre 1969 si…