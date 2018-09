Fostul ministru al Educației, Liviu Pop, gafează din nou chiar la materia la care este profesor Explicația a venit dupa ce fost intrebat de jurnalisti despre greselile din manualul de matematica de clasa I, in care simbolul “mai mic” intre numarul 12 si numarul 16 este trecut corect, doar ca la interpretare se spune ca, de fapt, 12 este mai mare decat 16. „Deci in baza numerica 10, 12 este mai mic decat 16. In alta baza numerica, 12 s-ar putea sa fie mai mare ca 16, adica in baza 5”, susținea, profesorul de mamtematica, Liviu Pop. Numai ca – deși nu mai e o surpiza pentru nimeni – el a gafat din nou: 12 in baza 5 este 22, in timp ce 16 in baza 5 este 31. Așadar, și in baza numerica 5,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Pop, profesor de matematica și fostul ministru al Educației, considera ca, în unele cazuri, 12 este mai mare decât 16. Pop a fost întrebat de jurnaliști despre greselile din manualul de matematica de clasa I, în care simbolul ”mai…

- In unele cazuri, 12 este mai mare decat 16, spune Liviu Pop, fost ministru al Educatiei si profesor de matematica. Liviu Pop, fost ministru al Educatiei: Deci in baza numerica 10, 12 este mai mic decat 16. In alta baza numerica, 12 s-ar putea sa fie mai mare ca 16, adica in baza 5. Reporter: Nu credeti…

- Dupa ce s-au gasit erori si in cartile de biologie, directoarea Editurii Didactice si Pedagogice este chemata la audieri in Parlament. Fostul ministru al Educatiei, cel care a relansat Editura Unica, vorbeste despre sabotaj. Iar actualul ministru, Valentin Popa, intocmeste comisii de disciplina. Intre…

- Dand dovada de o maiestrie iesita din comun, fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, a reusit sa lase poarta deschisa internautilor pe pagina sa de Facebook, acestia atasand etichete vulgare fotografiei sale de profil.

- Senatorul PSD Liviu Pop, fost Ministru al Educatiei, spune ca este normal demersul premierului V.V. Dancila care a trimis o scrisoare catre Comisia Europeana despre protestele din Romania – plina de lucruri false. Pop spune ca "e absolut...

- Intr-o intervenție la Digi24, fostul ministru al Educație a declarat ca USR a dorit daramarea prin forța a guvernului. Intrebat despre dovezi, Liviu Pop a spus ca dovada sta campanie de strangere de semnaturi. Intr-o intervenție la Digi24 , fostul ministru al Educației, Liviu Pop, a dat vina pe USR…

- Omul de afaceri George Becali susține ca Liviu Pop, fost ministru al Educației, l-a vizitat de doua ori la penitenciar in perioada in care Becali se afla in detenție, spunandu-i ca nu este agreat de Robert Cazanciuc, la acel moment ministru al Justiției. Liviu Pop, prezent in studioul Antena 3, a…

- Fostul ministru al Educației, Liviu Pop, a fost operat de trei ori la picior, iar acum se confrunta cu noi probleme de ordin medical. Liviu Pop isi trateaza o infecție ce a survenit in urma primei intervenții chirurgicale. Parlamentarul Partidului Social Democrat ajuns intr-un scaun cu rotile.Vezi…