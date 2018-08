Fostul mare portar, Rica Raducanu, pradat de hoti, la Mangalia

Stiri pe aceeasi tema

- Rica Raducanu a fost pradat de hoți! Aceștiau au intrat in aparatamentul pe care fostul mare portar al Romaniei il are in Mangalia. (Reduceri mari la jocuri PC) Rica Raducanu a fost victima hoților. Fostul mare portar a adormit in timp ce se uita la un meci și a lasat ușile deschise la balcon. Moment…

- Rica Raducanu s-a aflat zilele trecute la mare unde are o casa de vacanta, numai ca hotii i-au stricat concediul fostului portar, informeaza Romania TV. Citeste si Rica Raducanu sufera de boala grea: "S-ar putea sa mor in somn" "Sunt foarte suparat. Sa intre cineva peste tine in casa,…

- Aproximativ 10.000 de persoane sunt așteptate sa asiste, în aceasta dimineața, pe faleza din apropierea Cazinoului din Constanța, la manifestarile prilejuite de Ziua Marinei Române, la festivitați fiind anunțați președintele Klaus Iohannis, dar și ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor.…

- In perioada 30.07.2018 ndash; 05.08.2018, inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor care activeaza in cadrul Comandamentului Sezon Estival 2018 au verificat 282 de unitati amplasate in cele 7 zone de interes turistic: Navodari, Mamaia Nord, Mamaia Centru, Mamaia Sud, Eforie, Costinesti…

- Romanian Navy Day will be marked, for the first time, in seven cities and towns in the country - Constanta, Galati, Mangalia, Tulcea, Braila, Bucharest and Cernavoda, Romania's Navy Staff (SMFN) announced on Thursday in a press release. Thousands of marines, tens of vessels and numerous military…

- Noi cazuri de infectie cu virusul West Nile confirmate in Romania Din luna mai si pana la data de 24 iulie, cand a fost actualizata baza de date a Institutului National de Sanatate Publica Romania, sunt cinci astfel de cazuri confirmate. Nu s a inregistrat niciun deces. Din cele cinci cazuri, un pacient…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a lansat luni, 25 iunie, la Constanta, Comandamentul Sezon Estival 2018, potrivit unui comunicat de presa. Scopul acestui Comandament este de a contribui, prin derularea activitatilor specifice, la protejarea sanatatii…

- Restrictiile se aplica in cazul circulatiei autovehiculelor, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane. Astfel, pe A2, traseul Bucuresti (int.A2 cu CB) – Fundulea – Lehliu (int. A2 cu DN3) – Fetesti (int. A2 cu DN3B) – Cernavoda (int. A2 cu DN3)…