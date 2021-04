Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Capitalei a anunțat, marți, ca s-a sesizat din oficiu in cazul tragediei de la Spitalul “Victor Babeș”. Trei femei cu varste intre 63 si 84 de ani sunt victimele defectarii instalatiei de oxigen a unitatii mobile ATI, cadavrele fiind transportate la INML. ”La data de 12.04.2021, politisti din…

- Managerul spitalului, un medic și un angajat al personalului tehnic au fost audiați pana in acest moment de anchetatori dupa tragedia de la “Victor Babeș”, in urma careia au murit trei persoane. In cursul zilei de astazi va continua audierea personalului medical și tehnic. De asemenea, tot marți va…

- Ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, a postat pe Facebook, luni seara, chiar in momentul in care premierul Florin Cițu ieșea la declarații, la sediul Guvernului. “Condoleanțe familiilor indurerate! Azi in jurul orei 18:30 am aflat despre problemele de la spitalul Victor Babeș. Am sunat pentru a ma…

- Numarul cazurilor de infectari la nivelul intregii țari ar fi cu mult mai mare fața de ce se raporteaza zilnic.Beatrice Mahler, managerul Spitalului “Marius Nasta” a avansat o cifra ingrijoratoare, intr-un interviu televizat. Medicul apreciaza ca numarul real de infectari zilnice ar fi de aproximativ…

- Germania va cere teste PCR cu rezultate negative la intrarea in tara pentru toti calatorii, indiferent daca vin dintr-o zona care nu este considerata de risc, au anuntat luni guvernul central si cele 16 landuri federale germane, relateaza EFE, preluata de Agerpres. S-a stabilit astfel „obligativitatea…

- Dr. Emilian Imbri, managerul Spitalului de Boli Infectioase “Victor Babes” din Bucuresti, a facut declarații ingrijoratoare intr-un interviu la TVR. Medicul este sigur ca “Bucurestiul se va inchide” din cauza numarului mare de infectari. Managerul spitalului Victor Babes atrage atenția ca simptomatologia…

- Fostul manager al spitalului Matei Balș, prof. dr. Adrian Streinu Cercel a declarat ca avizele Institutului “Matei Bals” “sunt in ordine, ultima linie de oxigen fiind montata in decembrie”. “Din pacate, toti pacientii care sunt internati COVID au nevoie de oxigen si evident erau si cuplati la oxigen.…