- Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi cu privire la posibila incalcare de catre Corneliu Botez, fost comandant – manager al Spitalului Clinic de Urgenta Militar ‘Dr. Iacob Czihac’ Iasi, a dispozitiilor privind regimul conflictelor de interese in materie penala.…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) i-a raspuns ministrului Sanatatii, printr-un document ca functia de membru in cadrul Guvernului simultan cu desfasurarea de activitati medicale in baza unui contract de munca nu genereaza o situatie de incompatibilitate, a precizat Victor Costache, facand public…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) informeaza ca, in perioada octombrie - decembrie 2019, prin sistemul informatic PREVENT au fost prevenite 15 conflicte de interese, in valoare de 4 milioane de euro.

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate sau conflict de interese de natura administrativa in cazul a patru persoane, printre acestea aflandu-se si Eduard Petru Motoescu, membru in comitetul director - director medical - in cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie "Prof.…

- ANI a constatat starea de conflict de interese in cazul medicului Ovidiu Laurean Pop, pentru ca acesta, in perioada in care era Șef Serviciu in cadrul Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea, a deținut, in parelel, doua funcții in aceeași unitate spitaliceasca, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca Agentia Nationala de Integritate risca sa ramana fara conducere deoarece nu a fost ales Consiliul National de Integritate. Orban a avut joi dimineata o intalnire cu presedintele ANI, Bogdan Stan, iar acesta i-a atras atentia asupra faptului ca inca nu a fost…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 12 aleși locali, dupa cum urmeaza:1. NICA VASILE, fost Consilier Județean in cadrul Consiliului Județean Neamț - INCOMPATIBILITATE In perioada exercitarii…

- Primarul comunei Calvini nu a reusit sa convinga judecatorii de la Curtea de Apel Ploiesti ca a participat la o sedinta a Consiliului de Administratie a Scolii Gimnaziale ,,Dumitru Ionescu“ in calitate de invitat, ceea ce i-a si atras starea de incompatibilitate stabilita in 2017 de Agentia Nationala…