- Curtea de Apel din Atena a decis luni eliberarea din inchisoare din motive de sanatate a fostului ministru al apararii Akis Tsochatzopoulos, condamnat in urma cu sase ani pentru coruptie, a informat agentia de stiri elena AMNA, relateaza Xinhua. Tsochatzopoulos, in varsta de 79 de ani, a fost condamnat…

- Brazilienii sunt mai putin pasionati de fotbal decat se crede de obicei, arata un studiu potrivit caruia doar 60% dintre locuitorii acestei tari sud-americane s-au declarat interesati de sportul cu balonul rotund, scrie Reuters cu cateva zile inainte de startul Cupei Mondiale 2018, ce va fi dat in Rusia…

- Tribunalul Suprem spaniol l-a condamnat marti in apel pe Inaki Urdangarin, cumnatul regelui Felipe al VI-lea, la 5 ani si 10 luni de inchisoare pentru acuzatii de coruptie, reducand pedeapsa pronuntata in februarie, in prima instanta, de 6 ani si 3 luni de detentie, relateaza AFP, Reuters si EFE, citand…

- O instanta din orasul Tianjin l-a condamnat la inchisoare pe viata pe Sun Zhengcai, fost ministru chinez al Agriculturii si fost secretar general al Partidului Comunist in provincia Chongqing, pentru luare de...

- Fostul presedinte al parlamentului indonezian Setya Novanto a fost condamnat marti de un tribunal la 15 ani de inchisoare pentru rolul sau in pagubirea statului de circa 170 milioane de dolari in legatura cu schema nationala privind cardul de identitate electronic, relateaza agentia Reuters.

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, care are de ispasit o pedeapsa de 12 ani si o luna de închisoare pentru coruptie, s-a predat Politiei, scrie Reuters. Lula a fost dus de politie în orasul sudic Curitiba, unde a fost judecat si condamnat la sfârsitul…

