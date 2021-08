Mulți s-au intrebat ce mai face Ionuț Iftimoaie, boxerul roman devenit faimos in Italia, datorita luptelor in circuit K1, cea mai importanta cupa din istoria kickboxului. Vedeta ringului dar și prezentator și participant in show-uri de televiziune, Iftimoaie ( 43 ani) s-a retras din competițiile din ring dar continua sa sprijine sportul. Originar din Comanești, Bacau, motivul pentru care Iftimoaie a lasat de-oparte participarile la show-uri de televiziune este o imensa baza de sport și agrement de pe malul Trotușului, care poarta numele sau, Centrul Ionuț Iftimoaie. Ion Țiriac a lasat Monte Carlo…