- Managerul Operei Romane Craiova, organizatorul Festivalului IntenCity Craiova, a anunțat ca au fost vandute 23.500 de abonamente pentru acest an și ca maxim 27.500 de oameni sunt așteptați la aceasta ediție. Zamfir a precizat ca acesta a fost numarul impus de catre reprezentanții ISU Dolj pentru scenariul…

- Luptatoarea de stil liber Luciana Beda a cucerit trofeul Turneului Internațional de lupte “Dumitru Pirvulescu & Vasile Iorga”, care a avut loc la București, Romania, rezervat sportivilor sub 20 de ani. In finala categoriei de 68 kg, Luciana a trecut de favorita gazdelor Maria Panțiru. Pe tabloul masculin,…

- Salonul internațional de carte Bookfest, un eveniment al industriei editoriale romanești a inceput astazi la Romexpo, iar invitat de onoare este in premiera, Republica Moldova, reprezentata de 8 edituri și peste 40 de evenimente literare. Deschiderea oficiala a celei de-a XVII-a ediție a Salonului Internațional…

- Pe 29 mai 2024, la Romexpo, București, se deschid porțile celui mai mare eveniment dedicat carții din Romania – Salonul Internațional de Carte Bookfest. Aceasta ediție promite sa fie una de neuitat, aducand impreuna iubitorii de lectura, scriitori consacrați și noi talente literare intr-o atmosfera…

- Un numar de 50 de expozanți, peste 100 de artiști din China, Germania, Polonia, Republica Moldova, Romania, Ucraina și Ungaria, vor expune lucrarile lor, la Romexpo, intre 29 mai și 2 iunie, la cea de-a doua ediție a celui mai mare targ de arta contemporana din Romania. Sub genericul „Descopera arta…

- In 7 iunie Bistrița va gazdui una dintre galele Dynamite Fighting Show, eveniment organizat de Catalin Moroșanu. Pe langa faptul ca vor fi prezente doua legende ale kickboxing-ului internațional, care dețin cate 3 titluri de campioni mondiali, la Bistrița se vor lupta cei mai buni din Europa. Cei mai…

- Avedis Hadjian, jurnalist și scriitor armean care a documentat in detaliu o carte (Secret Nation: The Hidden Armenians of Turkey) despre supraviețuitorii armeni dupa genocidul din Turcia din 1915 și despre cum au fost ei islamizați de teama opresiunilor autoritaților turce, a acordat un interviu in…