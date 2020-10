Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL-USR-PLUS pentru functia de primar al municipiului Bistrita, Ioan Turc, a obtinut 41,84% dintre voturile valabil exprimate la alegerile locale. Contracandidatul sau, Cristian Niculae, in prezent viceprimar, a obtinut 25,33% din sufragii. Acesta a fost susținut de “Alianta pentru Bistrita-Nasaud”…

- Una dintre prevederi spune ca alegatorii care se afla in fata sectiei de vot sau asteapta la rand vor putea vota pana la ora 23:59, potrivit Stiripesurse. 1. Nu se mai acorda partidelor subvenții in funcție de numarul de parlamentari și se revine la vechea formula de calcul in funcție de numarul…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a avut marti o intrevedere cu seful Misiunii OSCE in Republica Moldova, Claus Neukirch, cu care a discutat despre cooperarea dintre tara sa si Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa, despre solutionarea conflictului transnistrean si in special despre participarea…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a avut marti o intrevedere cu seful Misiunii OSCE in Republica Moldova, Claus Neukirch, cu care a discutat despre cooperarea dintre tara sa si Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa, despre solutionarea conflictului transnistrean si in special despre…

- In ședința de astazi a plenului Camerei Deputaților, președintele Marcel Ciolacu a anunțat ca deputatul de Arad Eusebiu Manea Pistru va trece de la grupul PMP la cel al PSD. Eusebiu Manea Pistru este un apropiat al fostului primar de Arad, Gheorghe Falca, in prezent europarlamentar PNL, care, de a lungul…

- Deputatul PSD Dan Ciocan a fost exclus din partid de catre Biroul permanent al PSD Caracal, organizatie din care acesta face parte, unul dintre motive fiind absenta din Parlament unde trebuia sa se dezbata motiunea împotriva Guvernului.Potrivit unui comunicat al presedintelui PSD Olt,…

- Cu unanimitatea voturilor celor prezenti, Biroul Permanent al PSD Caracal a decis in aceasta seara excluderea fostului presedinte al organizatiei municipale, deputatul Dan Ciocan. Pe langa lipsa din Parlament, in ziua votului pentru picarea Guvernului Orban, social-democratii au multe de reprosat…

- Un senator si doi deputati PSD au demisionat din partid inainte de votul pentru motiunea de cenzura: Daniel Breaz, Luminita Jivan si Emilia Meirosu. Deputata Emilia Meirosu a intrat in Parlament pe listele PSD in 2016, ulterior a fost presedinte al filialei Pro Romania din Braila, iar acum s-a inscris…