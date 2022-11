Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru PSD, actual consilier al Curții de Conturi, Niculae Badalau, REȚINUT de DNA. Acuzațiile procurorilor Niculae Badalau a fost reținut duminica seara, dupa ce a fost audiat la DNA intr-un dosar de corupție pentru mita și trafic de influența. In dosar, procurorii investigheaza un presupus…

- Intrat in vizorul DNA-ului, Niculae Badalau – fost ministru PSD al Economiei, actualmente vicepreședinte in cadrul Curții de Conturi – a fost reținut, duminica seara, pentru 24 de ore, de catre procurorii anticorupție, intr-un dosar in care e acuzat de dare de mita și trafic de influența. Dintr-un comunicat…

- DNA a facut anunțul oficial despre reținerea vicepreședintelui Curții de Conturi, Niculae Badalau. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 27 noiembrie…

- Apar detalii uluitoare in cazului lui Niculae Badalau, vicepreședinte al Curții de Conturi și fost ministru al Economiei, reținut pentru 24 de ore de DNA, duminica seara, intr-un dosar de corupție. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Niculae Badalau a fost reținut de procurorii DNA intr-un dosar de corupție, la scurt timp dupa ce a fost saltat și dus la audieri. Fostul ministru al Economiei este acuzat de trafic de influența, dupa ce ar fi facut lobby pentru companiile deținute de fiul sau, Gabi Badalau, și fiica lui, Sabina Badalau.

- Din datele Realitatea PLUS, Niculae Badalau ar fi fost saltat de procurorii DNA intr-un dosar de trafic de influenta si luare de mita.Se investigheaza un presupus lobby pe care Badalau l-ar fi facut in favoarea copiilor sai. Niculae Badalau este numarul 2 in Curtea de Conturi a Romaniei, dupa ce multi…

- Trimiterea la plimbare de catre conducerea PSD l-a determinat pe baronul giurgiuvean Niculae Badalau sa pregateasca o mutare politica surpriza. Niculae Badalau, in prezent vicepreședinte al Autoritații de Audit din cadrul Curții de Conturi a Romaniei, este disperat sa revina in politica, deși conducerea…

