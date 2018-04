Stiri pe aceeasi tema

- Spania trebuie 'sa respecte democratia si tratatele internationale si sa se conformeze rezolutiilor ONU' prin eliberarea detinutilor politici, a avertizat sambata fostul lider catalan Carles Puigdemont, intr-o conferinta de presa organizata la Berlin, transmit dpa si Reuters. In legatura cu…

- Procurorii germani au decis marti sa solicite unui tribunal regional extradarea fostului lider catalan Carles Puigdemont catre Spania, unde acesta este acuzat de rebeliune in legatura cu demersurile sale de anul trecut privind independenta Cataloniei, transmit DPA, AFP si Reuters, citate de agerpres.ro. …

- Procurorii germani au decis marti sa solicite unui tribunal regional extradarea fostului lider catalan Carles Puigdemont catre Spania, unde acesta este acuzat de rebeliune in legatura cu demersurile sale de anul trecut privind independenta Cataloniei, transmit DPA, AFP si Reuters. Carles…

- O instanta germana a prelungit detentia fostului lider catalan Carles Puigdemont in asteptarea unei decizii ce va fi luata de o instanta superioara in privinta extradarii acestuia in Spania, a precizat luni procurorul general din Schleswig, citat de Reuters. Reamintim ca fostul lider separatist catalan…

- Carles Puigdemont, fostul lider separatist catalan cautat de autoritatile spaniole, care il acuza de rebeliune, a fost retinut de politie in Germania, a anuntat duminica avocatul sau, potrivit dpa. Puigdemont a fost retinut in momentul in care a trecut granita in Germania dinspre Danemarca, in drumul…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont a reusit sa evite aplicarea unui mandat international de arestare emis de Spania, avocatul sau anuntand ca acesta a parasit Finlanda pentru a se intoarce in Belgia, informeaza site-ul cotidianului The Guardian, citat de Mediafax. ...

- Procuratura spaniola a anuntat ca va cere arestarea fostului lider catalan Carles Puigdemont in cazul in care acesta va calatori, luni, din Belgia in Danemarca pentru a participa la o dezbatere, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Guvernul spaniol a respins vineri posibilitatea ca fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont sa conduca regiunea din exilul autoimpus la Bruxelles si a subliniat ca Madridul va contesta in justitie orice incercare in acest sens, informeaza Reuters. Separatistii catalani au convenit miercuri…