Fostul lider al separatiştilor din Irlanda de Nord, atacat cu bombe pentru “trădare” Un al doilea dispozitiv a fost aruncat la domiciliul fostului presedinte al partidului nord-irlandez Bobby Storey, a declarat formatiunea intr-un comunicat. Potrivit Sinn Fein, unul dintre dispozitivele explozive a avariat o masina. Adams a declarat intr-o postare pe Twitter ca nimeni nu a fost ranit in atacul asupra casei sale. Atacurile de la Belfast intervin dupa mai multe zile de violenta stradala in al doilea oras ca marime din Irlanda de Nord, Londonderry, pentru care politia ii acuza pe militantii nationalisti irlandezi care se opun unui acord de pace din 1998 la care si-a adus contributia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

