Stiri pe aceeasi tema

- Fostul Liceu Agricol a reintrat in patrimoniul orașului, dar nu sunt bani pentru renovare. Municipalitatea timișoreana a recuperat cladirea fostului Liceu Agricol și susține ca va incepe demersurile pentru repunerea acestuia in circuitul unitaților de invațamant. Inițial, acesta...

- Oleg Crețul și Ion Basoc au reprezentat cu onoare Republica Moldova la Campionatul European Paralimpic de Judo de la Rotterdam, Olanda, obținind doua medalii de aur, anunța MEC. Secretarul de stat al Ministerului Educației și Cercetarii, Sergiu Gurin, a intimpinat campionii la sosirea in țara. „„Performanța…

- Oleg Crețul și Ion Basoc au reprezentat cu onoare Republica Moldova la Campionatul European Paralimpic de Judo de la Rotterdam, Olanda, obținand doua medalii de aur, anunța MEC. Secretarul de stat al Ministerului Educației și Cercetarii, Sergiu Gurin, a intampinat campionii la sosirea in țara.

- Laurentiu Reghecampf este noul antrenor al echipei de fotbal Universitatea Craiova, a anuntat clubul din Banie la miezul noptii de marti spre miercuri, pe site-ul sau oficial, potrivit agerpres.ro. ”Laurentiu Reghecampf revine pe banca tehnica a Universitatii Craiova. Suporterii alb-albastri il cunosc…

- Fostul portar batav Edwin van der Sar (52 de ani) a suferit o hemoragie cerebrala in vacanța și a fost transportat vineri cu avionul din Croația. Starea lui este stabila și medicii spun ca e in afara oricarui pericol. Au trecut opt zile de cand Edwin van der Sar a suferit o hemoragie cerebrala, in timp…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu remarca, intr-un mesaj publicat pe contul sau de Facebook, evoluția impresionata reușita de Sorana Cirstea in fața Jelenei Ostapenko, in meciul din turul secund de la Wimbledon. Jucatoarea din Romania a intors-o pe letona, scor 4-6, 7-6 (4), 6-4, și e in turul III la…

- PSD schimba strategia la Gaești și va lupta pentru caștigarea alegerilor locale cu un candidat din afara spectrului politic. Este vorba de avocatul Alexandru Iorga, fost șef al poliției orașului. „Am planuri sustenabile pentru dezvoltarea acestui oraș. Am planuri in domeniul sanatații, in domeniul…

- Metoda de inșelaciune ajunsa sa fie cunoscuta in spațiul public drept „Acoperisul” face noi victime. De aceasta data o persoana de o varsta respectabila, 82 de ani, din județul Alba, a picat in plasa unor tineri, cu care se tocmise pentru a-i lucra ceva la casa, adica sa schimbe cateva țigle de pe acoperișul…