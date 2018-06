Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii coalitiei PSD+ALDE vor asigura cvorumul de sedinta, miercuri, la dezbaterea pe motiunea de cenzura, dar nu vor participa la vot, a anuntat Liviu Dragnea, dupa o intalnire cu Calin Popescu Tariceanu.

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit luni dupa-amiaza in sedinta comuna pentru citirea motiunii de cenzura, scrie Agerpres. Sedinta este condusa de senatorul PSD Claudiu Manda, iar la prezidiu nu se afla nici presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, nici presedintele Senatului,…

- "S-a stabilit luni, la ora 16,00, prezentarea motiunii de cenzura si miercuri, in baza prevederilor regulamentare, va avea loc la ora 14,00 dezbaterea si votul asupra motiunii de cenzura", a anuntat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. PNL, USR si PMP au depus, miercuri, la Parlament,…

- Liderii PNL au decis, in ședința Biroului Executiv, depunerea moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila pe data de 20 iunie.Data nu este aleasa intamplator. Pe 20 iunie s-a zvonit ca PSD ar putea incepe procedura de suspendare a președintelui. De asemenea, pe 21 iunie este așteptata…

- Motiunea de cenzura anuntata de Opozitie are sanse minime de izbanda, cel putin matematic, in conditiile in care liderii PSD si ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu si-au securizat majoritatea de care dispun in Parlament. Trecerea a cinci deputati PSD in formatiunea lui Victor…

- Motiunea de cenzura anuntata de Opozitie are sanse minime de izbanda, cel putin matematic, in conditiile in care liderii PSD si ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, si-au securizat majoritatea de care dispun in Parlament.

- Olteanu sustine ca gestul sau este motivat de lipsa totala de reactie a conducerii centrale a partidului in legatura cu ceea ce numeste "situatia fara precedent din Organizatia Judeteana a PNL Vaslui, unde liderii actuali incearca sa se impuna prin masuri abuzive"."In fata rautatilor, am…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a susținut joi ca au aparut deja tensiuni intre PSD și ALDE dar ca acestea nu sunt suficiente pentru a determina un vot al formațiunii lui Calin Popescu Tariceanu impotriva Cabinetului Dancila. El a reafirmat ca moțiunea de cenzura va fi depusa la momentul oportun astfel…