Fostul liberal Ben-Oni Ardelean și-a lansat noul partid A fost lansata platforma „Miscarea Sperantei”, printre initiatorii careia se afla si deputatul Ben-Oni Ardelean. Astazi 29 septembrie 2023, a avut loc lansarea oficiala a platformei politice „Mișcarea Speranței”, platforma ce dorește sa aduca o schimbare pozitiva in peisajul politic național. Deputatul Ben-Oni Ardelean este unul dintre inițiatorii acestei platforme politice. Evenimentul de lansare al acestei mișcari a avut loc la București și a atras atenția unei audiențe variate de lideri, jurnaliști și cetațeni preocupați de viitorul țarii. Deputatul Ben-Oni Ardelean a luat cuvantul in deschiderea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Fostul deputatl PNL de Timiș, Ben-Oni Ardeelan, și-a lansat propria platforma politica, vineri, la doar doua zile dupa ce a anunțat ca pleaca din PNL. Noua formațiune se numește „Mișcarea Speranței” și va fi, conform inițiatorilor, o platforma „ce dorește sa aduca o schimbare pozitiva in peisajul politic…

