- Curtea de Apel Iasi s-a pronuntat astazi in dosarul in care fostul parlamentar fusese pus sub inculpare alaturi de fosta sa secretara de la cabinetul parlamentar, Mihaela Barabanciuc, omul de afaceri George Hristu si firma Geco Clean SRL Sendreni.

- Lovitura dura a magistratilor de la Inalta Curte pentru Directia Nationala Anticoruptie. Magistratii au admis cererea inaintata de aparatorul fostului presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja. Mai exact, acesta a cerut, vineri, instantei sa transmita catre DNA o solicitare de lamuriri privind…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au amanat pentru 4 aprilie pronuntarea in dosarul in care fostul judecator al Curtii Constitutionale Toni Grebla este judecat pentru mai multe infractiuni, printre care si trafic de influenta.

- Zi decisiva pentru fostul judecator al Curții Constituționale, Toni Grebla. Instanța Suprema judeca astazi ultimul termen în dosarul în care acesta este acuzat de mai multe infractiuni de corupție, printre care si trafic de influenta.

- „CET Arad SA a fost inclusa in anul 2013 in Planul Național de Investiții din sectorul energetic, pentru acordarea unui numar de 628.848 de certificate verzi (in valoare de aproximativ 12 milioane de euro) aferente investiției „Centrala de cogenerare cu turbina pe gaze și recuperare de caldura”.…

- Sorin Blejnar, fost sef al ANAF, a fost achitat, marti, de magistratii Tribunalului Brasov, in dosarul 'Motorina', in care a fost acuzat de sprijinire a unui grup infractional si evaziune fiscala, a declarat pentru Agerpres purtatorul de cuvant al Tribunalului Brasov, judecatoarea Gabriela Ciolacu.…

- Liderul liberal Ludovic Orban a fost achitat luni de acuzația ca ar fi cerut bani unui om de afaceri pentru campania electorala. Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a confirmat verdictul primei instanțe, astfel ca președintele PNL beneficiaza de o decizie definitiva a justiției. Ludovic Orban…

- Magistratul Andrea Chis, membru CSM a vorbit vineri, la Bilantul activitatii Curtii de Apel Cluj pe anul 2017, despre dosarul electronic, o propunere menita sa simplifice actul justitiei. Aceasta sustine ca e necesar sa fie introdus in strategia CSM dosarul electronic in instante, astfel incat cererea…