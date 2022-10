Stiri pe aceeasi tema

- Vladuța Lupau a vorbit intr-un interviu pentru VIVA! despre alaptatul in public, un subiect destul de sensibil și controversat. Interpreta de muzica populara considera ca nicio mama care face asta nu trebuie judecata. Vladuța Lupau se trezește de doua ori pe noapte pentru a-l hrani pe micuțul Iair.…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Secției 4 Poliție Pitești au finalizat cercetarile in doua cauze penale aflate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, privind savarșirea infracțiunii de furt calificat. Intr-una dintre situațiile ce fac obiectul cercetarilor, s-a…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in judecata a dosarului penal in care este vizat administratorul și contabila unei companii din Chișinau, care au fost cercetați penal pentru fals in documente și delapidarea companiei de o incapere…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) atrage atenția asupra unei situații extrem de grave, care are consecințe financiare devastatoare pentru unele instituții ale statului roman, in contextul existenței unui act normativ care prevede decontarea cheltuielilor…

- Tribunalul Constanta, un nou termen in dosarul privind falimentul echipei de fotbal Farul Constanta Cauza se va afla din nou in atentia magistratilor la data de 17 octombrie 2022. Dosarul se afla pe rolul Tribunalului Constanta din luna mai 2010. Conform portalului instantelor de judecata, pana in prezent,…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a fost trimis in judecata, fiind acuzat de abuz in serviciu cu obtinerea de foloase necuvenite, de savarsirea infractiunii de instigare la abuz in serviciu cu obtinerea de foloase necuvenite si complicitate la fals intelectual. Potrivit procurorilor, primaria a…

- Fostul sef al Biroului surse umane de informatii si investigatii din cadrul Brigazii de Operatiuni Speciale Brasov, Dorin Rotaru, a fost trimis in judecata de procurorii DNA, fiind acuzat ca ar fi divulgat informatii care nu erau destinate publicitatii.

- OFICIAL| Iliescu, trimis in JUDECATA pentru crime impotriva umanitații, in Dosarul Revoluției Iliescu, trimis in JUDECATA pentru crime impotriva umanitații, in Dosarul Revoluției Procurorul general a Romaniei, Gabriela Scutea, anunța retrimiterea Dosarului Revoluției in fața judecatorilor de la Inalta…