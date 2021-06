George Țucudean inscrie din nou, dar in afaceri! Fostul atacant al naționalei de fotbal al Romaniei a schimbat terenul de fotbal cu cel viticol. Un teren mult mai mare caci a moștenit cu fratele sau o potgorie de 80 de hectare. In mijloc se afla o crama ultramoderna și ultradotata, care a costat milioane de euro, iar planurile de dezvoltare includ și turismul. Pe domeniul de la Maderat, comuna Pancota, al fotbalistului exista ruinele unui vechi conac (Castelul lui Ispravnic) pe care proprietarul vrea sa-l reconstruiasca dupa planurile gasite in arhivele vieneze și sa-l redenumeasca ”Castel Sofia”,…