- Mijlocasul ghanez Christian Atsu, fost jucator al echipei spaniole Malaga, care s-a transferat anul trecut formatia turca Hatayspor, se numara printre cei dati disparuti in urma cutremurului care a lovit luni aceasta tara, scrie EFE, citata de Agerpres.

- Doua cutremure majore, cu magnitudine de 7,8 și 7,6, au lovit Turcia, la granița cu Siria, la doar cateva ore distanța. Bilantul victimelor a ajuns la peste 1.700 de morti in ambele tari.

- Christian Atsu, fotbalist legitimat la gruparea Hatayspor, ar fi prins sub daramaturi dupa cutremurul care a lovit Turcia, iar Volkan Demirel (legenda a clubului Fenerbache) a cerut ajutorul autoritaților.

- Dupa cutremurele din Turcia și Siria, care au avut loc in urma cu cateva ore, un mare campion al Turciei a facut un apel disparat catre populație. Imaginile cu Volkan Demirel, in lacrimi, au ajuns virale in intreaga lume. Declarațiile terifiante ale sportivului.

- Doua cutremure au lovit Turcia in regiunea Gaziantep, la granița cu Siria. Presa din Turcia scrie ca un fotbalist, Christian Atsu, care a jucat la Chelsea, și directorul sportiv de la Hatayspor au ramas prinși sub daramaturile celor doua cutremure de pe teritoriul Turciei.Cautarile continua pentru salvarea…

- Cutremurul care a avut loc luni dimineața in Turcia și s-a resimțit in Siria și Liban nu trebuie sa ii ingrijoreze pe romani. Mai ales ca luni dimineața un seism a avut loc și in Romania. Toata lumea se intreaba acum daca cutremurele din Romania au sau nu legatura cu seismul nimicitor din Turcia? Gheorghe…

