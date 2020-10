Stiri pe aceeasi tema

- De luni, cel mai popular matinal din tara, "Prima Ora" de la PRIME, revine pe micile ecrane in format complet! Si asta pentru ca prezentatoarea Lili Lozan se intoarce pe platoul de filmare dupa mai bine de jumatate de an de concediu de maternitate.

- Crima care a șocat lumea se indreapta spre un deznodamant, sau cel puțin astfel cred anchetatorii. Balerina de la testrul Bolșoi ar fi fost ucisa de prorpiul iubit, in timp ce acesta profita de slabiciunile ei.

- Sandu Hingheru, interlopul care l-a rapit pe Florin Salam de la o petrecere, ca sa ii cante doar lui, acasa, a fost „hingherit” in Anglia, dupa ce a stat timp de trei ani pe goana, ca sa scape de pușcarie.

- Policlinica cu Plata Constanta a incheiat un contract, prin cumarari directe, pentru repararea aparatului Thermatur 200 n.r. aparat terapie pe unde scurte .Societatea care se va ocupa de repararea aparatului este Liamed, cu sediul in Brasov.Detalii din contract: manopera pentru aparatul Thermatur 200,…

- Interlopul bucureștean care, acum doi ani, l-a bagat in faliment pe fostul iubit al Vicai Blochina, dupa ce a trișat la barbut și i-a luat toți banii, ar fi fost de fața la asasinarea lui Emi Pian. Acesta ar fi fost deja audiat de polițiști.

- Preotul din Bacau care a fost filmat in timp ce iși agresa soția, in plina strada, sub privirile copilului, ar putea ajunge in fața judecatorilor, unde a mai fost și anul trecut, din pricina unor probleme cu legea.

- Cunoscut drept un impatimit al jocurilor de noroc, liderul clanului Duduianu, Emi Pian, a murit in chinuri groaznice, casapit de un alt interlop care organiza partide de poker și barbut sub nasul autoritaților.