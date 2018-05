Stiri pe aceeasi tema

- Ami Teiceanu, fosta iubita a lui Liviu Varciu, alaturi de care are o fata adolescenta, parca a inflorit in ultima perioada! Acest lucru se poate datora faptului ca fata ei, Carmina, s-a intors acasa de cateva luni. Ea și Liviu Varciu au cazut de comun acord ca adolescenta sa nu mai locuiasca la București,…

- Zilele trecute, Loredana Chivu a incercat sa-și puna capat zilelor. In presa s-a vehiculat ca motivul ar fi desparțirea de Mihai. Inițial s-a spus ca blonda a luat un pumn de pastile, dar se pare ca a greșit doza de somnifere și i s-a facut rau. Fostul iubit al Loredanei Chivu a dat primele declarații,…

- Cu siguranța, multa lume iși aduce aminte de ”cutremurologul” Vergil Hincu, care a ingrozit intreaga Romanie cu prezicerile sale. Din fericire, niciuna nu s-a adeverit, dar unii oameni au ales sa doarma pe strada in nopțile prezise ca ”fatidice”. Acum in varsta de 87 de ani, Vergil Hincu e dat disparut…

- Catalina Florentina este o eleva de 16 ani care a disparut de acasa, dupa ce a aflat ca este insarcinata. Cel cu care s-a iubit este un tanar cu un an mai mare decat ea. Catalina i-a lasat un mesaj mamei sale. Familia fetei este acum in culmea disperarii. O vbrea inapoi acasa. “V-am facut […] The post…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- VREMEA SAMBATA IN BUCUREȘTI ”Maine, vom avea maxima de 8 – 9 grade și minima de -1 – 0 grade, cer variabil ziua și se va innora treptat din orele serii, vantul va fi in general slab. Precipitațiile vor lipsi. VREMEA DUMINICA IN BUCUREȘTI Duminica, vremea va fi inchisa, normala din punct de vedere termic,…