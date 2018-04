Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin traiește in prezent o frumoasa poveste de dragoste. Vedeta a vorbit deschis despre asta, dar și despre stilul de viața pe care il are in ultima perioada, in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, filmata chiar in casa vedetei. Andreea Marin a marturisit ca weekend-urile in care se deconeceteaza…

- Elena Udrea trece prin momente extrem de grele, dupa ce a pierdut unul dintre copiii pe care ii purta in pantece. Fosta blonda de la Cotroceni isi dorea de foarte mult timp sa devina mama, iar acum o parte din visul ei s-a spulberat. Elena Udrea a acceptat sa vorbeasca in cadrul unui interviu despre…

- Activitatea parlamentului olandez a fost intrerupta joi dupa ce un barbat a cazut in sala de la balconul vizitatorilor, intr-o posibila tentativa de sinucidere, potrivit mass-media, informeaza dpa. Barbatul a fost luat de ambulanta. Starea lui nu este cunoscuta. O inregistrare video a incidentului arata…

- Brigitte Sfat iși face griji și pentru cat de greu ii va fi sa aleaga pe cineva. Brigitte Sfat, DECIZIE RADICALA dupa ce a bagat DIVORT de Ilie Nastase. MESAJ ULUITOR pentru PRIETENI "Sunt constienta ca sunt pachetul complet si multi ma considera un pont, o carte castigatoare. Am bani,…

- Un cuplu cunoscut a facut un pas important in relația lor: și-au cumparat verighetele. In plus, au vorbit despre cum iși traiesc acum iubirea, dar și despre ziua cea mare: cea in care vor deveni soț și soție. Celebrul afacerist Nick Radoi se iubește cu prietena Monicai Gabor. El și Madalina Apostol…