- Fostul iubit al Cristinei Pucean pare ca nu se lasa! Cornel a revenit in mediul online cu noi dezvaluiri despre perioada in care forma un cuplu cu dansatoarea. Nici Bogdan de la Ploiești nu a scapat, asta pentru ca, de curand, și pe el l-a luat peste picior.

- Scandalul dintre Cristina Pucean și fostul iubit pare ca ia, din nou, amploare! Barbatul spune ca nu se lasa pana nu spune tot adevarul despre perioada in care a format un cuplu cu dansatoarea. Cornel iși vrea banii inapoi, dupa ce susține ca ar fi pacalit.

- Primaria Municipiului Medgidia organizeaza astazi, 1 iunie, un eveniment dedicat atat copiilor cat si adolescentilor. Evenimentul, care debuteaza de la ora 16.00, aduce in prim plan o varietate de activitati dar si un concert sustinut de Erika Isac, Rares si Bogdan de la Ploiesti, potrivit unui anunt…

- In ultimele zile, in mediul online au aparut diferite fotografii in care Cristina Pucean, iubita și totodata dansatorea lui Bogdan de la Ploiești, este alaturi de un alt barbat. Inițial nu s-a știut cine este cel alaturi de care apare fosta concurenta de la Romanii au Talent, insa pana la urma s-a facut…

- Fostul iubit al Cristinei Pucean vorbește, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre controversa pe care a creat-o pe rețelele de socializare! Tanarul, cel care a avut o relație de 6 luni cu iubita lui Bogdan de la Ploiești, inainte ca aceștia sa fie impreuna, face acuzații grave la adresa ei și a…

- In cursul zilei de azi, cu puțin timp in urma, pe rețelele de socializare s-au viralizat mai multe imagini in care Cristina Pucean apare in compania altui barbat decat Bogdan de la Ploiești. Fanii se intreaba acum ce se intampla, de fapt. Sunt imaginile mai vechi, sau cei s-au desparțit din nou?! SpyNews.ro…

- Se numara printre cei mai apreciați maneliști, dar nu ezita sa se „ințepe” reciproc ori de cate ori au ocazia in mediul online. De curand, Tzanca Uraganu a postat un videoclip pe TikTok, atunci cand pare ca ii face „reclama” colegului de breasla.

- Bogdan de la Ploiești s-a trezit intr-o situație neplacuta, dupa ce a aflat ca a fost creat un cont fals pe Facebook. Cantarețul a primit capturi de ecran de la fani cu mesajele pe care persoana respectiva le-a scris in numele lui, așa ca, a tras un semnal de alarma.