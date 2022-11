Stiri pe aceeasi tema

- Scandal de proporții! Fostul iubit al Cristinei Cioran a fost surprins de paparazzii SpyNews.ro, in ipostaze nemaivazute, asta dupa ce Alexandru Dobrescu a consumat bauturi alcoolice și s-a certat cu autoritațile. Desparțirea de Cristina Cioran l-a afectat pe tatal copilului și a marturisit in nenumarate…

- Cristina Cioran s-a desparțit, recent, de Alexandru Dobrescu. Decizia venea la doar cateva zile de cand acesta o ceruse din nou, in casatorie. In ciuda acestei rupturi, cei doi nu și-au separat inca afacerile. Ei au doua magazine de haine in centrul capitalei, care inca sunt deschise și alimentate cu…

- O noua nunta in showbizul romanesc. O vedeta care tocmai s-a intors din Republica Dominicana, unde a participat la emisiunea „Sunt celebru, scoate-ma de aici!”2022, difuzata de PRO TV, a facut un anunț neașteptat. „Ne gandim la nunta, chestii de oameni mari”, a dezvaluit celebritatea. Unde ar urma sa…

- Giulia Anghelescu a oferit detalii din viața de familie. Vedeta este cunoscuta romanilor de ani buni, iar de o perioada a decis sa apara mai rar in lumina reflectoarelor. Fanii ei sunt incantați acum de noul proiect care vine cu amanunte despre relația ei de cuplu. Artista a marturisit ca l-a convins…

- Simona Halep are de indurat o perioada extrem de grea, ca urmare a suspendarii sale. Decizia venea dupa ce se constata suspiciunea de doping cu o substanța EPO interzisa. Pana la decizia finala data de TAS, sportiva romana incearca sa se mențina in forma. Așa am aflat unde a fost surprinsa Simona Halep…

- Bianca Dragușanu și Catalin Maruța au avut parte de o intalnire neașteptata. Diva i-a declarat razboi celebrului prezentator dupa ce el ar fi pus-o intr-o lumina negativa chiar in cadrul emisiunii sale. Vedetele au avut o intalnire de gradul zero in complexul rezidențial al fostei asistente pacatoase.…

- Lora, scandal cu o vedeta pe internet. Totul a pornit de la copii. Celebra doctorița plasticiana Adina Alberts i-a transmis Deliei un mesaj cu privire la conceperea unui copil. Subiectul a starnit mare valva in mediul online in ultimele zile. Medicul a scris pe contul sau public cateva randuri despre…

- Claudia Patrașcanu, un nou scandal cu Gabi Badalau. Potrivit Portalului Instanței de Judecata, artista ar fi renunțat la o parte dintre solicitarile dintr-unul dintre procesele de divorț. Vedeta a explicat pe larg de la ce a pornit cearta, de aceasta data. Se pare ca fiul de milionar nu ar fi vrut sa…