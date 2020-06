Fostul handbalist de la Făgăraș, Pierre Ragot, suspect de trafic de droguri Locuința handbalistului francez Pierre-Yves Ragot, fost jucator al formației HC Minaur Baia Mare, a fost percheziționata astazi, intr-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT, ce vizeaza infracțiunea de trafic de droguri. Procurorii DIICOT Brașov au facut in cursul zilei de astazi ferificari la locuința handbalistului, dar mai multe detalii nu au fost oferite pana in momentul de fața. Oamenii legii au date care arata ca in casa sportivului exista o cultura indoor de cannabis, anunța Mediafax. Ragot locuiește la Fagaraș impreuna cu soția sa, de origine romana. In varsta de 34 de ani, Ragot a… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

