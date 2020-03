Stiri pe aceeasi tema

- In urma descinderilor de astazi de la Banca Naționala a Moldovei, in contextul investigarii dosarului privind frauda bancara și s-au soldat cu reținerea preventiva trei persoane. Totodata, procurorii i-au inaintat invinuirea fostului guvernator al Bancii Naționale, Dorin Draguțanu.

- Procurorul General, Alexandru Stoianoglo, a declarat pentru presa, dupa ședința Consiliului Superior al Procurorilor, ca Banca Naționala a Moldovei (BNM) a fost implicata direct în frauda bancara. Stoianoglo a afirmat ca astazi au fost întreprinse o serie de actiuni în…

- Procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a anunțat ca a eliberat o ordonanța prin care a permis reținerea a patru persoane: ex-guvernatorul Bancii Naționale a Moldovei (BNM) Dorin Draguțanu, ex-viceguvernatoarea Emma Tabârța și actualii viceguvernatori ai BNM Aureliu Cincilei și Ion Sturzu.…

- Procurorii anticorupție au descins astazi în forța la sediul Bancii Naționale a Moldovei în dosarul privind frauda bancara. Conform surselor ZdG, ar fi fost reținuți doi viceguvernatori, printre care Aureliu Cincilei, soțul deputatei democrate Ruxanda Glavan, precum și alți angajați…

- Directia de Investigare a Criminalitatii Economice din IGPR efectueaza, miercuri, 15 perchezitii domiciliare, in cadrul unei operatiuni pentru combaterea evaziunii fiscale in domeniul fraudelor intracomunitare, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la 1.000.000 de lei. "La…

- Directia de Investigare a Criminalitatii Economice din IGPR efectueaza, miercuri, 15 perchezitii domiciliare, in cadrul unei operatiuni pentru combaterea evaziunii fiscale in domeniul fraudelor intracomunitare, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la 1.000.000 de lei. "La data de 19…

- In aceasta dimineata, politistii din Brasov efectueaza 55 de perchezitii domiciliare, in Bucuresti si in 5 judete, intr un dosar penal de contrabanda cu produse accizabile. La data de 17 decembrie 2019, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul…

- Procurorii au efectuat 12 perchezitii luni, 16 decembrie, legate de investigarea infractiunilor de escrocherie si abuz de serviciu, comise de factori de decizie ai unei companii de constructii (care se afla in proces de insolventa), atunci cand nu au asigurat transmiterea in proprietatea clientilor…