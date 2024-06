Stoperul Mihai Balașa (29 de ani) a semnat un contract pe 3 ani cu Farul Constanța, echipa care l-a format la Academia Hagi și de la care s-a transferat in vara anului 2013 la AS Roma U19. Mihai Balașa a venit liber de contract, dupa ce angajamentul sau cu Sepsi i-a expirat. Balașa pierduse contactul cu primul 11 al covasnenilor, in tricoul carora a adunat 67 de meciuri in ultimii doi ani. ...