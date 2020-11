Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Radu Țincu a declarat ca situația pandemiei de coronavirus din țara poate duce la o creștere atat de mare a numarului de infectari și a cazurilor grave incat se poate ajunge ca pacienții cu alte boli sa nu mai aiba locuri in spitale. “Daca nu vom implementa masuri ferme, epidemia va accelera.…

- Daca nu se produce o inversare a numarului in crestere de infectii cu SARS-CoV-2 in Austria, exista riscul ca in a doua jumatate a lunii noiembrie sa se inregistreze o penurie de paturi la unitatile de terapie intensiva (ATI), a avertizat luni ministrul sanatatii austriac Rudolf Anschober, citat…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost inregistrate 5.753 de cazuri noi de infectare cu coronavirus. Situația este dramatica la terapie intensiva, unde sunt internate 923 de persoane. Pana astazi, 31 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 241.339 de cazuri de persoane infectate cu…

- Un numar de 30 de ventilatoare de terapie intensiva achizitionate prin programul RescUE de catre Uniunea Europeana au fost trimise, vineri, din Romania, care este una din tarile care gestioneaza rezervele medicale, catre Cehia, fiind transportate cu doua camioane puse la dispozitie de ISU Arad. "Cele…

- Noul virus ataca, de la o vreme incoace, și copiii, intr-un mod din ce in ce mai violent. Ultimul caz descoperit este cel al unui adolescent internat cu sindrom inflamatoriu multisistem, adica infecția cu SARS-CoV-2 i-a afectat mai multe organe.

- Președintele Autoritații Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mitulețu-Buica, susține ca persoanele infectate cu coronavirus, atat cele aflate in carantina sau izolare, cat și cele din spitale, vor putea vota la alegerile locale solicitand urna mobila. “Vor putea sa ceara urna speciala, denumita…

- TVR precizeaza, in cadrul unui comunicat de presa, ca salariații SRTv diagnosticați cu noul coronavirus au avut forme medii/ ușoare ale bolii și niciunul nu a fost internat la terapie intensiva. „Pentru a...