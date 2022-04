Stiri pe aceeasi tema

Un șofer a intrat, in aceasta dimineața, cu mașina in gardul ambasadei Rusiei la București. Conform G4Media, șoferul ar fi șeful asociației TATA, Bogdan Draghici, cel care a fost condamnat, ieri, la 15 ani și 4 luni de inchisoare.

Un profesor din Buzau, trimis in judecata pentru ca a sarutat o eleva pe gura la Scoala din comuna Merei, in vara anului trecut, a fost condamnat definitiv la trei ani de inchisoare cu suspendare.

Fostul secretar de stat in ministerul Educației Mihnea Costoiu a fost condamnat, joi, nedefinitiv, la trei ani de inchisoare cu suspendare in dosarul de mare corupție privind administrarea bazei sportive Cutazitorii din Capitala.

Un suporteri care a intrat pe teren la meciul Olympique Marseille - Nice, disputat, duminica, in campionatul Frantei, si a marcat un gol a fost condamnat la sase luni de inchisoare cu executare, informeaza AFP, potrivit news.ro.

Romanul Dragos Stefan Damian a fost condamnat luni de un tribunal din Londra la 3 ani si 10 luni de inchisoare in legatura cu cazul celor 39 de migranti vietnamezi gasiti fara viata intr-un camion frigorific intr-un parc industrial la est de Londra, in octombrie 2019, transmite dpa.

Jussie Smollett, actorul din serialul „Empire", condamnat in decembrie pentru ca si-a inscenat propria agresiune cu caracter rasist si homofob, a carui victima ar fi fost in 2019 la Chicago, a primit joi 150 de zile de inchisoare, a anuntat presa americana, potrivit news.ro.

Un tribunal corectional din Franta a condamnat-o miercuri la patru ani de inchisoare, din care un an si jumatate cu executare, pe mama unuia dintre teroristii jihadisti care au ucis 130 de oameni la Paris si in suburbia Saint-Denis a capitalei franceze, in 13 noiembrie 2015, informeaza AFP.

Omul de afaceri Remus Truica, fost consilier personal al fostului premier al Romaniei Adrian Nastase, a cerut, joi, la instanța suprema admiterea caii extraordinare de atac accesata de apararea acestuia dupa condamnarea definitiva la șapte ani de inchisoare cu executare in mega-dosarul Ferma Baneasa.