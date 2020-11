Danuț Lupu (53 ani), fostul mare jucator al echipelor Dinamo și Rapid, s-a infectat cu virusul SARS- COV-2 . Starea de sanatatea a fostului fotbalist nu este buna și, in momentul de fața, este intubat la secția de terapie intensiva a spitalului Colentina, din Capitala. Citește gratuit ediția de noiembrie a revistei Unica. O gasești AICI Fostul jucator al naționalei a mai avut, in trecut, probleme grave cu plamanii. „Am avut un edem pulmonar, o infecție foarte puternica la plamani. La un moment dat, respiram doar cu 8% din capacitatea plamanilor”, spunea Danuț Lupu in octombrie 2020, potrivit ziare.com…