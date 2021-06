Fostul europarlamentar PDL Cristian Preda, care a facut parte, din 2019 și pana in 2020, și din PLUS, partidul condus de Dacian Cioloș, ii da replica lui Klaus Iohannis, care a afirmat, joi, ca romanii nu se mai vaccineaza deoarece campania de vaccinare a fost … un succes. Cristian Preda, care este in prezent decanul […] The post Fostul europarlamentar PDL Cristian Preda, replica pentru Klaus Iohannis, despre “succesul” vaccinarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .