Fostul europarlamentar Marian Zlotea, condamnat definitiv la 8 ani și 6 luni de inchisoare, se afla acum in custodia autoritaților italiene. Marian Zlotea fugise in Italia inainte sa primeasca condamnarea. Acesta s-a predat poliției. Conform Digi24, polițiștii l-au reținut pe Zlotea in baza mandatului internațional emis pe numele sau in ianuarie. Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat la 8 ani și 6 luni de inchisoare pentru fapte de corupție. Intr-o postare publicata pe Facebook, Zlotea spunea ca este nevinovat și condamnarea a fost data „intr-un dosar bazat in totalitate pe doua denunțuri neintemeiate…