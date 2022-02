Stiri pe aceeasi tema

- Fostul europarlamentar Daciana Sarbu si-a deschia a patra cofetarie Mara Mura din Bucuresti, in One City Floreasca. "One City Floreasca gazduieste, din 7 februarie, a patra locatie Mara Mura, in acelasi decor fairy-chic. Cofetariile Mara Mura sunt locuri de poveste, in care retetele clasice…

- Autoritațile anunța, pentru a patra zi consecutiv, in bilanțul provizoriu coronavirus de sambata, peste 30.000 de noi cazuri și 75 de decese, din care trei anterioare. Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 29 ianuarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate…

- Sambata, 22 ianuarie, a avut loc premiera celui de-al cincilea sezon „Mireasa”. Simona Gherghe a prezentat telespectatorilor cine sunt fetele care s-au inscris la show-ul matrimonial pentru a-și gasi jumatatea. Telespectatorii au urmarit cu sufletul la gura prezentarea concurentilor, dar si noutatile…

- Rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile este, duminica, in Bucuresti de 0,79 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua precedenta, cand s-a inregistrat o valoare de 0,72, potrivit Directiei de Sanatate Publica. Pe 31 decembrie, rata de incidența in Capitala a fost de 0,67/1000,…

- Lanțul de restaurante Maison des Crepes, in parteneriat cu Grupul City Grill, se extinde cu patru restaurante noi in Buzau, București, Ploiești și Iași. Povestea Maison des Crepes a inceput in urma cu 5 ani, odata cu deschiderea primului restaurant in 2016 de catre soții Valentin și Ruxandra Strugaru,…

- Noul spital veterinar construit la intrarea in Pitești, aproape gata. Spitalul veterinar de urgența construit de lanțul de clinici veterinare PRIMAVET la intrare in Pitești, dinspre autostrada, incepe sa prinda contur, construcția fiind aproape gata. Acesta va fi un spital de grad doi, unul dintre cele…

- Fostul manager al Spitalului “Victor Babeș”din București face previziuni infioratoare privind evoluția pandemiei de Covid-19. Medicul Emilian Imbri susține ca problemele esențiale din sistemul medical actual vor conduce țara catre dezastru. Mai mult, infecționistul susține ca fara un comportament asumat,…

- Campioana Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, a fost invinsa sambata, in deplasare, de formatia FTC Budapesta, scor 31-30 (20-16), in etapa a 7-a din grupa A a Ligii Campionilor, potrivit news.ro Principalele marcatoare ale partidei au fost Grbic 6 si Stolle 5 goluri, pentru FTC, Neagu…