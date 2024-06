Corneliu Barladeanu, fostul episcop al Hușilor, a primit o condamnare la 8 ani de inchisoare pentru viol, in urma investigațiilor jurnaliștilor Diana Oncioiu și Ovidiu Vanghele, conform HotNews. Procesul fostului ierarh al Bisericii Ortodoxe Romane a avut loc la Curtea de Apel Galați, unde el și fostul arhimandrit al Episcopiei Hușilor, Sebastian Jitaru, au fost […] The post Fostul episcop de Huși, trimis pentru 8 ani in spatele gratiilor fiindca și-a violat elevii de la Seminarul Teologic appeared first on Puterea.ro .