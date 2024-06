Traseistul politic Nicolae Barbu a pierdut din nou alegerile pentru fotoliul de primar al municipiului Giurgiu, dar, deja se viseaza parlamentar. Fostul primar al municipiului Giurgiu din perioada 2012-2020, Nicolae Barbu, a pierdut „en fanfare” iar alegerile in fața liberalului Adrian Anghelescu. Traseistul fost edil a obținut 5.670 de voturi din partea giurgiuvenilor fața […] The post Fostul edil al Giurgiului, traseistul politic Nicolae Barbu, se viseaza deputat PSD appeared first on Puterea.ro .