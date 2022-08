In plangerea de 84 de pagini, Zatko, un hacker renumit, mai cunoscut sub numele de ”Mudge”, afirma ca Twitter a sustinut in mod fals ca are un plan de securitate solid si a spus ca i-a avertizat pe colegi ca jumatate din serverele companiei au software depasit si vulnerabil, conform documentelor transmise de anchetatorii Congresului. Depunerea documentelor de informator a avut loc in timp ce compania de social media este implicata intr-o batalie juridica cu directorul gxecutiv al Tesla, Elon Musk, dupa ce cea mai bogata persoana din lume a declarat in iulie ca renunta la acord de cumparare a companiei,…