Fostul director Orange, inchisoare in dosarul sinuciderii mai multor angajati

- Didier Lombard, fostul director general al grupului francez de telefonie Orange, a fost condamnat, astazi, de un tribunal francez la o pedeapsa de un an de inchisoare. Lombard a fost gasit vinovat de “hartuire morala” intr-un dosar care are legatura cu valul de sinucideri de la France Telecom, potrivit…

- Parchetul National francez Financiar (PNF) a cerut condamnarea la patru ani de inchisoare si amendarea cu suma de zece milioane de euro a lui Rifaat el-Assad, unchiul presedintelui sirian Bashar al-Assad, acuzat de faptul ca si-a construit in mod fraudulos in Franta o avere in domeniul imobiliar estimata…

- Statul francez ar trebui sa ramana actionar de referinta la operatorul de telecomunicatii Orange (fostul operator national France Telecom), a declarat miercuri directorul general de la Orange, Stephane Richard, cu ocazia prezentarii noului plan strategic "Engage2025", transmite Reuters, potrivit…

- Un procuror de la Parchetul General a solicitat, miercuri, la Tribunalul Bucuresti, condamnarea celor trei patroni ai clubului Colectiv - Alin George Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu - la cate 12 ani si 10 luni inchisoare in dosarul privind tragedia in urma careia au decedat 64 de persoane,…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus luni anularea condamnarii de trei ani inchisoare cu suspendare primita de fostul deputat PNL Mircea Rosca, urmand ca dosarul sa se rejudece de la zero in prima instanta.