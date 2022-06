Fostul director general al Oracle, Soin Mindruțescu, a recusnoscut ca a luat mita de la firme de IT pentru a le pune la dispoziție oferte de preț avantajoase. DNA a stabilit șapte astfel de acte de luare de mita, suma depașind jumatate de milion de euro. Procurorii DNA au anunțat ca Sorin Mindruțescu a incheiat […] The post Fostul director general Oracle a recunoscut ca a luat mita jumatate de milion de euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .