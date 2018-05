Fostul director general al Volkswagen, Martin Winterkorn, inculpat n SUA n scandalul emisiilor

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director general al Volkswagen, Martin Winterkorn, este pus sub acuzare pentru conspirație și inducere in eroare a autoritaților de reglementare in scandalul manipularii testelor de poluare ale autoturismelor diesel, informeaza Reuters, potrivit hotnews.ro.

- Inculparea a avut loc in luna martie, dar a fost facuta publica joi, in aceeasi zi cu adunarea anuala a actionarilor Volkswagen din Germania. Winterkorn a demisionat la scurt timp dupa izbucnirea scandalului legat de vehiculele poluante, in SUA, in septembrie 2015. Procurorul general al SUA Jeff Sessions…

- Un oficial al producatorului auto Porsche, parte a grupului Volkswagen, a fost arestat de politia germana in cadrul anchetei privind scandalul emisiilor poluante, a anuntat vineri compania, potrivit presei locale, scrie realitatea.net.

- In urma cu doua zile, procurorii au descins la zece adrese din sudul Germaniei in cadrul unei anchetei ce vizeaza mai multi fosti sau actuali lideri ai Porsche suspectati de implicare in scandalul privind manipularea emisiilor poluante. Ancheta vizeaza un membru al consiliului de administratie al…

- Constructorul auto german Volkswagen Group a anuntat, marti, ca vrea sa faca unele modificari in echipa sa manageriala, ceea ce ridica semne de intrebare cu privire la viitorul actualului director general Matthias Mueller, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Intr-un comunicat de presa publicat…

- ​Volkswagen AG a rascumparat 335.000 de mașini in scandalul Dieselgate din SUA și le pastreaza in 37 de locuri, pana cand afla ce are voie sa faca, scrie Reuters. Rascumpararile au costat peste 7 miliarde dolari și arata cat de diferita este legislația fața de Europa. unde doar in cazuri izolate clienții…

- Profitul record inregistrat de grupul auto german Volkswagen in 2017 a dus la majorarea cu aproape 40% a pachetului salarial acordat directorului general Matthias Mueller, pana la 10,4 milioane de euro, a informat marti cel mai mare constructor auto din Europa, informeaza Reuters. Salariul şi…