Potrivit HotNews.ro , fostul director de la Piețe SA Timișoara a ajuns sub escorta polițistilor la sediul IPJ Timis si a fost audiat de catre cei de la Investigații Criminale.In urma audierii, procurorul de caz a decis reținerea lui Ioan Nasleu pentru 24 de ore, acesta fiind acuzat de santaj.”Da. I-am facut plangere penala lui Ioan Nasleu pentru șantaj și amenințare. Dupa ce ani de zile a lansat tot felul de calomnii despre noi in spațiul public, ne-a dat in judecata și a pierdut, Nasleu a trecut la nivelul urmator – șantajul. Cand i-am cerut un punct de vedere, raspunsul a fost un mesaj de amenințare…