Fostul director de campanie al lui Donald Trump Brad, la un pas de sinucidere

Brad Parscale, fostul director de campanie al lui Donald Trump a fost spitalizat, dupa ce sotia sa a avertizat politia ca acesta a amenintat sa se sinucida, scrie presa americana, relateaza AFP. Brad Parscale – un personaj impozant si cunoscut prin faptul ca vorbeste deschis – a fost inlocuit in functie, cu patru luni inainte de alegerile prezidentiale, in contextul in care Donald Trump scadea in sondaje. Parscale a fost demis din functie in urma unui miting de campanie al lui Donald Trump la Tulsa, in Oklahoma, larg criticat, atat din cauza participarii slabe la reuniune, cat si din cauza discursului…